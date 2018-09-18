При потере связи с Ил-20 зафиксированы пуски ракет с французского фрегата

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Во время исчезновения Ил-20 В ходе потери связи с Ил-20 ВКС, вылетевшего с авиабазы Хмеймим, российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" (Auvergne). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что самолет Ил-20 ВКС пропал с экранов радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.

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