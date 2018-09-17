Россия и Турция будут контролировать демилитаризованную зону в Идлибе

СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Контроль демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в Сирии будет осуществляться силами подвижных патрульных групп турецких подразделений и подразделений военной полиции РФ, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

По итогам встречи, которая состоялась в Сочи, Путин сообщил, что РФ и Турция договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в Сирии.

"К 10 октября 2018 года по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции", — сказал Путин.

#Путин изложил их с Эрдоганом план по Идлибу. По пунктам, со сроками. pic.twitter.com/luhDaTnbKX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 сентября 2018 г.

​"Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама не позднее конца 2018 года, также по предложению турецкой стороны", — добавил он.

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