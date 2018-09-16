В Сирии голосование на муниципальных выборах продлили из-за высокой явки

ДАМАСК, 16 сен — РИА Новости. Голосование на муниципальных выборах в Сирии в воскресенье продлено на пять часов — до полуночи — ввиду высокого интереса избирателей, сообщают местные СМИ со ссылкой на Верховную судебную комиссию (местный ЦИК).

Избирательные участки открыли свои двери в 07.00 по местному времени (совпадает с мск).

"Ввиду высокой явки избирателей на участки на выборах в органы местного самоуправления Верховная судебная комиссия постановила продлить голосование до полуночи", — цитирует гостелевидение САР заявление комиссии. Таким образом, срок голосования продлен на максимально возможный согласно законодательству САР.

Граждане Сирии в воскресенье голосуют за кандидатов на первых за более чем семь лет кризиса муниципальных выборах. Выборы затронут не всю территорию страны ввиду отсутствия контроля над рядом территорий, однако последние успехи сирийской армии позволят принять участие в выборах жителям освобожденных городов и деревень.

Для участия в выборах гражданам нужно лишь предъявить паспорт.

На 18478 мест в муниципальных советах – органах местного самоуправления — претендуют более 40 тысяч кандидатов.