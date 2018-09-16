МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Сети опубликованы кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.

Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.

"По указке США"

На прошлой неделе удары Израиля по Сирии прокомментировали в Госдуме. Так, первый замглавы по обороне Александр Шерин заявил, что Израиль наносит авиаудары "по указке США".

(Вашингтон) никогда не будет воевать с нами своими силами, всегда третьими руками это будет делать. В Сирии — руками Израиля или ИГИЛ*", — сказал он.

Депутат заявил также, что "израильская армия содержится за счёт американских денег… американцы поставляют десятки миллиардов долларов на вооружение, переоснащение, обучение израильской армии".

Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, выразил мнение, что Россия должна на всех уровнях потребовать от Израиля прекратить бомбить Сирию.

Политик подчеркнул, что внешнее вмешательство мешает борьбе с терроризмом.

"Все атаки сегодня против сирийской армии играют на руку террористам", — заключил он.

Удары Израиля по Сирии

Израильские военные ранее многократно наносили ракетные удары по сирийской территории.

В частности, в сентябре Израиль нанес несколько ударов по району Вади аль-Уюн. Источник рассказал агентству САНА, что атаке подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали.

Сирия и Израиль находятся формально в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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