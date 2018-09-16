МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Сети опубликованы кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.
Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.
"По указке США"
На прошлой неделе удары Израиля по Сирии прокомментировали в Госдуме. Так, первый замглавы по обороне Александр Шерин заявил, что Израиль наносит авиаудары "по указке США".
(Вашингтон) никогда не будет воевать с нами своими силами, всегда третьими руками это будет делать. В Сирии — руками Израиля или ИГИЛ*", — сказал он.
Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, выразил мнение, что Россия должна на всех уровнях потребовать от Израиля прекратить бомбить Сирию.
Политик подчеркнул, что внешнее вмешательство мешает борьбе с терроризмом.
"Все атаки сегодня против сирийской армии играют на руку террористам", — заключил он.
Удары Израиля по Сирии
В частности, в сентябре Израиль нанес несколько ударов по району Вади аль-Уюн. Источник рассказал агентству САНА, что атаке подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали.
Сирия и Израиль находятся формально в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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