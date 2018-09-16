В Сирии впервые за семь лет пройдут муниципальные выборы

ДАМАСК, 16 сен – РИА Новости. Граждане Сирии в воскресенье проголосуют за кандидатов на первых за более чем семь лет кризиса муниципальных выборах.
Избирательные участки откроют свои двери в 07.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 19.00. Высшая судебная комиссия (местный ЦИК) имеет право продлить срок голосования максимум на пять часов по всей стране или же на некоторых участках.
Для участия в выборах гражданам нужно лишь предъявить паспорт.
На 18478 мест в муниципальных советах – органах местного самоуправления — претендуют более 40 тысяч кандидатов. Так, в Дамаске зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов, в деревнях вокруг города – более шести тысяч, во втором крупном городе страны — Алеппо — число кандидатов составляет около трех с половиной тысяч.
Избирательные участки будут функционировать в том числе в недавно освобожденных от террористов деревнях и городах провинций Эль-Кунейтра и Дераа.
По данным местных источников газеты "Аль-Ватан", боевики курдской партии "Демократический союз" (PYD) задержали в Ракке более 100 кандидатов и вынудили их отозвать решения о выдвижении кандидатур, взяв письменные обязательства.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
Ракку — самопровозглашенную столицу террористической группировки "Исламское государство"* с 2014 года — удалось освободить в 2017 годах союзным США "Сирийским демократическим силам". США заявляют, что прилагают большие усилия для восстановления города.
При этом международные правозащитные организации заявляют, что ситуация в городе по-прежнему тяжелая, у жителей нет доступа к медицинской помощи, город не восстанавливается, а на улицах много неразорвавшихся снарядов. В июле организация "Врачи без границ" заявила, что Ракка практически уничтожена, сохраняется крайняя необходимость в разминировании.
Агитация
Агитации кандидатов в привычном понимании нет, по крайней мере, на улицах Дамаска. По всему городу пестрят плакаты, на которых как правило коллаж из фотографии кандидата с фоном в виде достопримечательностей "жасминового города" (один из титулов сирийской столицы). Ряды кандидатов представлены и женщинами, но их существенно меньше.
Плакаты дают лишь информацию об имени кандидата и округе, от которого он избирается. Агитация представлена и растяжками на площадях и транспортных развязках города. Впрочем, написано на них лишь имя кандидата и опять же избирательный округ – судя по всему, это вариант для менее состоятельных претендентов на пост чиновника.
В результате избирателям остается выбирать кандидатов исключительно по их внешнему виду, так как никакой информации об их предвыборных обещаниях и программе работ в случае избрания на агитационных материалах не имеется.
Цель – реконструкция
Эти выборы будут первыми, в которых примут участие вернувшиеся в Сирию из сопредельных стран беженцы, в частности, из Ливана. По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, в настоящий момент более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира.
"Эти выборы должны укрепить децентрализацию и усилить принцип совместного проживания граждан, что требует наличия муниципалитетов, способных выполнить эффективную роль в соответствии с законодательством, принципом децентрализации и сосредоточения власти в руках различных слоев населения", — заявил журналистам министр местного управления Хусейн Махлюф.
Опрошенные местными СМИ губернаторы провинций, где пройдут выборы, единогласно заявляют о полной готовности участков к выборам и абсолютной прозрачности и безопасности выборного процесса.
Парламентские выборы в Сирии состоялись в 2016 году, президентские – в 2014. В данный момент в ООН идет работа по формированию конституционного комитета.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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