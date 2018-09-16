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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии впервые за семь лет пройдут муниципальные выборы

(обновлено: 07:58 16.09.2018)
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© AP Photo / Hassan AmmarМальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фотоМальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

ДАМАСК, 16 сен – РИА Новости. Граждане Сирии в воскресенье проголосуют за кандидатов на первых за более чем семь лет кризиса муниципальных выборах.

Латакия. Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Выборы затронут не всю страну ввиду из-за отсутствия контроля над рядом территорий, однако последние успехи сирийской армии позволят принять участие в выборах жителям освобожденных городов и деревень.

Избирательные участки откроют свои двери в 07.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 19.00. Высшая судебная комиссия (местный ЦИК) имеет право продлить срок голосования максимум на пять часов по всей стране или же на некоторых участках.

Для участия в выборах гражданам нужно лишь предъявить паспорт.

На 18478 мест в муниципальных советах – органах местного самоуправления — претендуют более 40 тысяч кандидатов. Так, в Дамаске зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов, в деревнях вокруг города – более шести тысяч, во втором крупном городе страны — Алеппо — число кандидатов составляет около трех с половиной тысяч.

Избирательные участки будут функционировать в том числе в недавно освобожденных от террористов деревнях и городах провинций Эль-Кунейтра и Дераа.

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Международную выставку в Дамаске посетили свыше полумиллиона человек
Не остались в стороне и провинции, которые пока не полностью под контролем сирийских властей. Так, в июле глава Высшей избирательной комиссии САР призвал желающих зарегистрироваться кандидатами на выборы из провинций Идлиб и Ракка обратиться в участки в городе Хама. На конец июля желание поучаствовать в выборах изъявили 45 кандидатов из Ракки и 19 из Идлиба. Финальное число кандидатов в Хаме составляет почти 6,5 тысяч человек. Информацию о том, сколько из них именно из Идлиба и Ракки, получить не удалось.

По данным местных источников газеты "Аль-Ватан", боевики курдской партии "Демократический союз" (PYD) задержали в Ракке более 100 кандидатов и вынудили их отозвать решения о выдвижении кандидатур, взяв письменные обязательства.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Ракку — самопровозглашенную столицу террористической группировки "Исламское государство"* с 2014 года — удалось освободить в 2017 годах союзным США "Сирийским демократическим силам". США заявляют, что прилагают большие усилия для восстановления города.

При этом международные правозащитные организации заявляют, что ситуация в городе по-прежнему тяжелая, у жителей нет доступа к медицинской помощи, город не восстанавливается, а на улицах много неразорвавшихся снарядов. В июле организация "Врачи без границ" заявила, что Ракка практически уничтожена, сохраняется крайняя необходимость в разминировании.

Агитация

Агитации кандидатов в привычном понимании нет, по крайней мере, на улицах Дамаска. По всему городу пестрят плакаты, на которых как правило коллаж из фотографии кандидата с фоном в виде достопримечательностей "жасминового города" (один из титулов сирийской столицы). Ряды кандидатов представлены и женщинами, но их существенно меньше.

Плакаты дают лишь информацию об имени кандидата и округе, от которого он избирается. Агитация представлена и растяжками на площадях и транспортных развязках города. Впрочем, написано на них лишь имя кандидата и опять же избирательный округ – судя по всему, это вариант для менее состоятельных претендентов на пост чиновника.

В результате избирателям остается выбирать кандидатов исключительно по их внешнему виду, так как никакой информации об их предвыборных обещаниях и программе работ в случае избрания на агитационных материалах не имеется.

Цель – реконструкция

Эти выборы будут первыми, в которых примут участие вернувшиеся в Сирию из сопредельных стран беженцы, в частности, из Ливана. По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, в настоящий момент более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира.

"Эти выборы должны укрепить децентрализацию и усилить принцип совместного проживания граждан, что требует наличия муниципалитетов, способных выполнить эффективную роль в соответствии с законодательством, принципом децентрализации и сосредоточения власти в руках различных слоев населения", — заявил журналистам министр местного управления Хусейн Махлюф.

Сирийские беженцы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Министерство в предоставленном агентству SANA комментарии заявило, что гражданам Сирии предстоит выбрать именно таких представителей народа, которые смогут реализовать требования в предстоящий период реконструкции и восстановления страны после затяжного и разрушительного кризиса.

Опрошенные местными СМИ губернаторы провинций, где пройдут выборы, единогласно заявляют о полной готовности участков к выборам и абсолютной прозрачности и безопасности выборного процесса.

Парламентские выборы в Сирии состоялись в 2016 году, президентские – в 2014. В данный момент в ООН идет работа по формированию конституционного комитета.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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