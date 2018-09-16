В античном амфитеатре в Латакии открылся фестиваль искусств

ДЖАБЛА (Сирия), 16 сен — РИА Новости. Первый в сирийской провинции Латакия крупный послевоенный фестиваль искусств открылся выставкой старинных предметов и спектаклем в сохранившемся античном римском амфитеатре города Джабла.

Джабла была важным городом Римской империи в античные времена. Около двух тысяч лет назад здесь был построен амфитеатр, вмещавший до восьми тысяч зрителей. Это место было выбрано для проведения первого послевоенного масштабного фестиваля искусств в Латакии.

Под сводами древнего сооружения местные жители устроили выставку старинных предметов быта — столовых приборов, посуды, кинжалов и прочей утвари. Многие вещи передавались в семьях по наследству.

Местный житель Абу Салиб демонстрирует особенную вещь — старинную прялку в рабочем состоянии.

"Пряжа из шелка — давнее сирийское производство. Конечно, раньше это делали не в промышленных масштабах. В каждой семье была такая прялка. Этой больше 100 лет, но работает. Мне больше всего нравится характерный скрип", — сказал он, приводя механизмы в действие.

Рядом располагается выставка картин, написанных маслом. Юная художница Сальма Сах рассказала о своем полотне под названием "Мост в вечность".

"Этот мост — символ спокойствия. Я бы хотела оказаться в этом месте, просто постоять, послушать шум волн. Жаль, что у нас нет такой природы", — сказала она.

На закате дня открытия фестиваля в амфитеатре прошло театрализованное представление. Постановка рассказывала о многовековой истории сирийского народа.

"В мирное время важно уделять внимание культурным событиям. Люди не ходили в театр и не посещали концерты несколько лет. Но именно искусство объединяет всех нас. В Латакии много беженцев из регионов, где пока неспокойно — из Идлиба, Дейр-эз-Зора. Они должны чувствовать, что все мы вместе", — сказал журналистам руководитель департамента культуры провинции Латакия Бажухсар Мухабазаль.

По данным организаторов фестиваля, он продлится до наступления холодов и продолжится другими постановками, выставками и прочими культурными событиями.

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