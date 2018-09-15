Боевики доставили в Идлиб отравляющие вещества

Люди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Боевики доставили в населенный пункт Басанкуль несколько емкостей с хлором для провокаций с химическим оружием, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По информации Центра, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ с целью обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения.

Савченко отметил, что несколько емкостей с хлором доставили террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* ("Джабхат Ан-Нусра"* — прим. ред.).

Ранее в Минобороны России сообщали, что в Идлибе начались съемки постановочной провокации с применением химического оружия. На видеоматериалах активисты "Белых касок" якобы оказывают помощь пострадавшим мирным жителям. Российские военные отмечали, что всего было отснято девять видеороликов, два из которых были одобрены для передачи в ООН и ОЗХО.

Подготовка провокации

В августе представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Сообщил, что террористы готовятся к новой провокации с инсценировкой химатаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников.

Косвенным подтверждением готовности американских властей к очередной агрессии служат заявления высших официальных лиц о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил накануне, что Россия ежедневно представляет факты о готовящейся "Белыми касками" провокации с применением отравляющих веществ. США, в свою очередь, называют работу активистов группы "героической".

* Террористические организации, запрещенные в России