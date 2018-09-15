Боевики доставили в Идлиб отравляющие вещества

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Боевики доставили в населенный пункт Басанкуль несколько емкостей с хлором для провокаций с химическим оружием, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
По информации Центра, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ с целью обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения.
Савченко отметил, что несколько емкостей с хлором доставили террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* ("Джабхат Ан-Нусра"* — прим. ред.).
Ранее в Минобороны России сообщали, что в Идлибе начались съемки постановочной провокации с применением химического оружия. На видеоматериалах активисты "Белых касок" якобы оказывают помощь пострадавшим мирным жителям. Российские военные отмечали, что всего было отснято девять видеороликов, два из которых были одобрены для передачи в ООН и ОЗХО.
Подготовка провокации
В августе представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Сообщил, что террористы готовятся к новой провокации с инсценировкой химатаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил накануне, что Россия ежедневно представляет факты о готовящейся "Белыми касками" провокации с применением отравляющих веществ. США, в свою очередь, называют работу активистов группы "героической".
* Террористические организации, запрещенные в России
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