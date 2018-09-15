Сирийские студенты провели субботник в цитадели Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 15 сен — РИА Новости. Студенты технического университета Алеппо провели субботник в пострадавшей от войны цитадели, с которой начал свою историю некогда самый большой город Сирии.

Сейчас цитадель Алеппо, которая является символом города, находится в упадочном состоянии. Ров перед старинной твердыней зарос травой и заполнился мусором. Студенты городского технического университета решили провести здесь уборку.

"Мусора очень много. Люди выбрасывают пакеты, продукты. Если не проводить уборку, вся эта территория может превратиться в свалку", — рассказывает журналистам студент технического университета Алеппо Фадех Дахель.

Юноши и девушки орудуют лопатами и граблями, собирая мусор в мешки, вывозить которые помогает спецтехника.

"Наша акция называется "Вместе сделаем завтрашний день лучше". В ней участвуют не только студенты из Алеппо — акция началась в Дамаске. Студенты сами выбирают полезное дело. Навести порядок в этом историческом месте — то немногое, что мы можем сделать для родного города", — сказала журналистам студентка Любах Шалаф.

Всего волонтеры в Алеппо планируют провести масштабную уборку в десяти местах. Кроме цитадели они наведут порядок на городских улицах.

В крепости тем временем продолжается ремонт. Сирийские власти хотят полностью восстановить одну из главных достопримечательностей страны в 2019 году. Реставрацию крепости сирийские власти проводят сами, ожидая помощи ЮНЕСКО — цитадель является объектом всемирного наследия. Несмотря на все сложности, достопримечательность вновь постепенно становится городским центром притяжения.

Первые укрепления на месте современной цитадели Алеппо были построены в X веке. Наибольшее значение она имела во времена Крестовых походов. В начале XIII века цитадель уже была очень богатым городом с дворцами, банями, мечетями, усыпальницами, арсеналом и другими постройками. Крепость пережила несколько нападений монголов и Тамерлана, а также владычество Османской империи, впоследствии утратив военную роль. После этого город постепенно расширился за пределы стен цитадели. В 1828 году крепость сильно пострадала от землетрясения. В 1986 году цитадель Алеппо была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Великой мечетью, дворцами и банями в центре города.

Как сообщалось ранее, сирийские власти также восстанавливают в стране еще ряд памятников, которые были разрушены незаконными вооруженными формированиями во время войны. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны Запада и ЮНЕСКО, однако они так и не приняли участие в работах — восстановление ведут сирийские и российские специалисты.

После реставрации недавно возобновил работу разграбленный боевиками древний христианский монастырь в Маалюле, началось восстановление замка времен Крестовых походов Крак-де-Шевалье. Кроме того, при участии специалистов из РФ также идет восстановление памятников истории в Алеппо, где террористы уничтожили порядка 30% построек, представляющих культурную ценность, а также древней Пальмиры.

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