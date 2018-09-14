Россия, Турция, Германия и Франция назвали методы решения проблемы в Идлибе

АНКАРА, 14 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция, РФ, ФРГ и Франция на встрече по Сирии в Стамбуле согласились с тем, что решение проблемы сирийского Идлиба должно быть не военным, а политическим, военная операция может иметь тяжелые последствия, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в пятницу.
"Достигнуто общее согласие сторон о том, что возможная атака на Идлиб будет иметь тяжелые последствия и станет причиной волны беженцев. У нас сегодня была возможность оценить эти риски и обсудить, какие шаги мы можем принять, чтобы предотвратить эту катастрофу. Общая позиция состоит в том, что решение должно быть не военным, а политическим", — сказал Калын журналистам.
По словам Калына, встреча в понедельник в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана является очень важной в контексте ситуации в Идлибе. "Наша цель – защитить статус Идлиба как зоны деэскалации и не допустить гуманитарной катастрофы", — добавил представитель Эрдогана.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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