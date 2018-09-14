Лавров рассказал о мерах защиты мирного населения в Идлибе

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. При вооруженных действиях против боевиков в сирийском Идлибе Сирия и ее союзники будут создавать гуманитарные коридоры и делать все, чтобы гражданское население не пострадало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Заверяю вас, что мы будем максимально аккуратно подходить к этим вопросам. Мы будем и гуманитарные коридоры создавать, и локальные замирения всячески поощрять. Будем делать все, чтобы гражданское население не пострадало. Мы не будем действовать так, как действовала коалиция и в иракском Мосуле, и в сирийской Ракке, когда никаких разговоров с вооруженной оппозицией о локальных перемириях не велось, когда никаких гуманитарных коридоров не создавалось… Когда (города) просто сравнивались с землей, потом месяцами не могли трупы убрать", — заявил Лавров, выступая на пленарном заседании российско-германского форума.

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