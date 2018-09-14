Лавров прокомментировал заявления о применении химоружия Дамаском

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Нет ни единого факта, подтверждающего готовность Дамаска к применению химоружия, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ни единого факта о том, что правительство (Сирии — ред.) готовится к чему-то подобному, нам не дают, а на те факты, которые наши военные ежедневно выкладывают для всеобщей информации о том, как готовится, сколько завезли бочонков с хлором… никто не реагирует", — отметил министр.
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