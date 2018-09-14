Лавров рассказал о предоставлении фактов подготовки провокации в Идлибе

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Россия ежедневно предоставляет факты о том, что "Белые каски" готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчет химического оружия мы все уже сказали — мы ежедневно предоставляем факты, которые доказывают, что готовится очередная провокация, которую, скорее всего, будут осуществлять руками так называемых "Белых касок", — заявил Лавров в ходе заседания Германо-российского форума.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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