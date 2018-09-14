Лавров опроверг заявления о наступлении сирийской армии на Идлиб

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заявления о наступлении сирийской армии на Идлиб не соответствуют действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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