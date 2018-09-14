Слуцкий назвал сроки изгнания боевиков из Идлиба

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Провокации якобы с применением химического оружия в Идлибе продолжатся, но, несмотря на это, последний оплот международных террористических группировок удастся вытеснить из этого сирийского региона до конца года, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Понятно, что здесь провокации с применением химического оружия – конек, на котором Вашингтон сидит уже 50 лет — будут продолжаться", — сказал Слуцкий в пятницу в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Политик подчеркнул, что беспочвенность обвинений в адрес лидера Сирии Башара Асада очевидна, и об этом будут говорить Россия и ее партнёры на разных международных площадках.

"Это самая сложная зона деэскалации за всю историю сирийского конфликта и последний оплот масштабных террористических сил. Но американцев это не останавливает", — сказал Слуцкий об Идлибе.

Политик предположил, что в ближайшее время антитеррористические вооруженные сил разных стран смогут вытеснить из провинции международные террористические группировки.

"Смею предположить, что в оставшиеся месяцы нынешнего года это получится", — сказал он.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Позже в ЦПВС сообщили, что террористы в Сирии готовятся реально применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки, чтобы затем обвинить в химической атаке правительственную армию. Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, чтобы потом все отснятые видео передать в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

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