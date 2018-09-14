Слуцкий назвал сроки изгнания боевиков из Идлиба

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Провокации якобы с применением химического оружия в Идлибе продолжатся, но, несмотря на это, последний оплот международных террористических группировок удастся вытеснить из этого сирийского региона до конца года, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Политик подчеркнул, что беспочвенность обвинений в адрес лидера Сирии Башара Асада очевидна, и об этом будут говорить Россия и ее партнёры на разных международных площадках.
"Это самая сложная зона деэскалации за всю историю сирийского конфликта и последний оплот масштабных террористических сил. Но американцев это не останавливает", — сказал Слуцкий об Идлибе.
"Смею предположить, что в оставшиеся месяцы нынешнего года это получится", — сказал он.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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