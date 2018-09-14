Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги своих международных контактов во время Восточного экономического форума и ситуацию в сирийском Идлибе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проинформировал участников совещания о своих международных контактах, состоявшихся на полях ВЭФ. По результатам рабочих мероприятий Путина во Владивостоке также обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, исходя из главного ориентира — повышенных темпов социально-экономического развития этого региона", — сказал Песков.

"Кроме того, продолжился обмен мнениями о ситуации вокруг Идлиба. Снова была выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населенном пункте и их дестабилизирующей активностью", — добавил он.

По его словам, обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. "Президент Путин и другие участники совещания также тепло поздравили премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения", — сообщил Песков.

В совещании, помимо Путина и Медведева, приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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