Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги своих международных контактов во время Восточного экономического форума и ситуацию в сирийском Идлибе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Кроме того, продолжился обмен мнениями о ситуации вокруг Идлиба. Снова была выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населенном пункте и их дестабилизирующей активностью", — добавил он.
По его словам, обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. "Президент Путин и другие участники совещания также тепло поздравили премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения", — сообщил Песков.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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