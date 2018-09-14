МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия играет ключевую роль в том, что касается предотвращения гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе, обещал поднять этот вопрос в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым в Берлине 14 сентября, сообщила газета Stuttgarter Nachrichten.

"Мы все знаем, что стоит на кону. Речь идет о том, чтобы предотвратить худшее развитие событий, а именно новую гуманитарную катастрофу… Россия играет здесь ключевую роль и мы имеем ожидания. Это мы будем обсуждать друг с другом полностью открыто", — заявил Маас в интервью агентству DPA.

Кроме того, он заявил, что Германия будет участвовать в восстановлении Сирии только на определенных условиях. "Если в Сирии будет найдено политическое решение, которое в конце приведет к свободным выборам, мы готовы взять на себя ответственность по восстановлению", — сказал он.

По его словам, "ни русские, ни иранцы, ни турки" не смогут осилить это в одиночку. "Здесь нам отводится важная роль", — добавил Маас.

Он также добавил, что правительство ФРГ не может себе представить долгосрочного политического решения, при котором президент Сирии Башар Асад останется у власти. Однако Маас не назвал уход Асада обязательной предпосылкой к участие ФРГ в восстановлении страны. "В ходе процесса ООН, в конце которого должны стоять выборы, последнее решение находится в руках всех сирийцев. Сюда относятся и те, кто бежал из своей родины и хочет вернуться обратно", — добавил он.

Встреча Лаврова и Мааса пройдет в Берлине в пятницу. Как сообщала ранее официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, на переговорах планируется обсудить урегулирование в Сирии и на Украине.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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