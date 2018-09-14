Американский генерал Лакамера возглавил силы коалиции по борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Американский генерал-лейтенант Пол Лакамера возглавил силы коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщила коалиция в пресс-релизе.

Церемония передачи полномочий прошла в Багдаде в четверг. Лакамера принял командование от генерал-лейтенанта Пола Фанка, церемонию провел командующий Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

Сейчас в коалиции насчитывается более 70 стран и пяти международных организаций. Коалиция действует в Ираке и в Сирии, причем в САР она проводит операции без согласования с местными властями.

В коалиции считают, что от ИГ* освобождено уже около 99% захваченных ранее террористами территорий. Тем не менее, союзные США силы развернули на этой неделе новое наступление на остатки группировки к востоку от Евфрата.