Боевики открыли ракетный огонь по Алеппо, сообщил источник

ХАМА, 13 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористических группировок обстреляли ракетами окраины улицы Нил в городе Алеппо, погиб ребенок и еще 13 человек получили ранения, сообщил РИА Новости источник в ополчении города.

"Несколько ракет разорвались на окраине улицы Нил. Погиб ребенок. Женщин и мужчин ранено 13 человек", — рассказал собеседник агентства.

Террористы получая боеприпасы и поддержку из провинции Идлиб, регулярно обстреливают Алеппо с окраин города. В результате обстрелов гибнут мирные граждане. Сирийская армия в свою очередь выявляет огневые позиции группировок и уничтожает их. Боевики в свою очередь используют самодельные мобильные ракетные комплексы, главным образом, установленные на внедорожниках.

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