Израиль прекратил гумпомощь соседним сирийским районам

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости. Израильские военные прекратили гуманитарную помощь соседним районам Сирии с возвращением их под контроль правительственных сил, объявила в четверг армейская пресс-служба.
За два года операции "Добрый сосед" израильтяне приняли на лечение тысячи сирийцев и переправили через границу множество тонн всевозможных припасов — от продовольствия и подгузников до электрогенераторов и автомобилей.
"После двух лет оказания комплексной, разноплановой и масштабной гуманитарной помощи тысячам сирийских граждан командование операции "Добрый сосед" завершило свою деятельность… Гуманитарная кампания окончилась с возвращением сирийского режима на юг соседней страны", — сообщили военные.
Минувшим летом сирийские правительственные силы вернули себе контроль в том числе над линией разъединения с Израилем, вытеснив оттуда отряды оппозиции.
В израильских клиниках прошли лечение 4,9 тысячи раненых сирийцев, в том числе 1,3 тысячи детей. Порядка семи тысяч пациентов из соседней страны приняла полевая поликлиника, которая была развернута прямо на границе.
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