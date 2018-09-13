США не заинтересованы в масштабном вмешательстве в Сирии, заявили эксперты

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США вряд ли пойдут на новые удары по Сирии, они уже не так заинтересованы во вмешательстве в ситуацию с сирийским конфликтом, однако предпримут все попытки для сохранения своего присутствия в этой стране, считают эксперты.

"Предыдущие инциденты показывают, что были в Вашингтоне сомнения на этот счет (нанесения ударов по САР — ред.) и раньше. Если вспомнить инцидент в Думе весной этого года, то там между предполагаемой химической атакой и ударом США прошла почти неделя. То есть они долго сомневались. Это показывает, что нет большой заинтересованности США в масштабном вмешательстве", — сказал старший научный сотрудник ИМЭМО, эксперт РСМД Николай Сурков в ходе круглого стола МИА "Россия сегодня", посвященного проблеме Идлиба и политическому урегулированию в Сирии.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты сейчас не готовы идти на риск и портить отношения с РФ.

"Тем более, что Россия уже продемонстрировала готовность и решимость этот удар пресечь. Если взять масштабные учения российского флота в восточном средиземноморье, это явно отработка сценария, цель которого – оттолкнуть американский флот подальше от берегов Сирии… Для США наносить удары и создавать большую напряженность было бы очень опрометчивым. Хотя президент Трамп остается темной лошадкой", — добавил Сурков.

Руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, эксперт РСМД Василий Кузнецов также полагает, что ситуация в Сирии для США уже не имеет большого значения.

Демонстрационные удары

"Для США Сирия отходит на второй, на третий план. Беспокойство их, и даже озлобленность, вызывает скорее то, что сирийский конфликт – это первый конфликт мировой после распада СССР, который решается без американского участия. И не по тому пути, который они прогнозировали. С тем во многом связаны их попытки тормозить процесс мирного урегулирования", — сказал он в ходе круглого стола.

Удары США, которые были нанесены по сирийским военным объектам в апреле этого года, носили демонстрационный характер, подчеркнул Кузнецов.

"Удары наносились по старому сирийскому аэродрому, который давно не использовался. Военные самолеты, которые были подбиты, тоже довольно старые и не решали ничего в воздухе. Они ограничились ударом, который не наносил большой вред Сирии. Хочется верить, что даже если в этот раз будет нанесен удар, он будет такой же. Если в Вашингтоне сидят не совсем сумасшедшие люди, они должны понимать, чем это может закончиться", — резюмировал эксперт.

По модели с КАР

В то же время, как убежден директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, США намерены сохранить свое присутствие в Сирии.

"Количество американских объектов увеличивается, точечно, не по всей территории, но особенно это заметно на северных, северо-восточных территориях. Количество военной техники и оружия, ввозимого американцами, увеличивается", — констатировал он.

Эксперт провел аналогию с ситуацией в Курдском автономном районе (КАР) в Иракском Курдистане.

"США не смогли или не захотели справиться с Саддамом Хусейном в полную силу тогда, когда это можно было. Но они де-факто оторвали курдский район, взяли его под свой контроль и долго, годами, если не десятилетиями, его контролировали. Там стояли их объекты, там работали американские компании, американские советники. Что касается Иракского Курдистана, была еще бесполетная зона на севере. Сейчас мы слышим, что американцы ставят объекты ПРО уже в Сирийском Курдистане и вполне серьезно обсуждают создание бесполетной зоны на севере Сирии", — напомнил участник круглого стола.

"Американцы отличаются тем, что они хорошо зарекомендовавшие себя модели используют, пока они работают. Вариант того, что США уйдут из Сирии, при этом оставшись на севере и северо-востоке страны за счет такого своего гибридного присутствия, вполне себе возможен", — добавил Егорченков.

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