США готовят общественное мнение к новой агрессии против САР, заявили в МИД

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва озабочена попытками США подготовить мировое общественное мнение к новой агрессии против Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В международно-политическом плане самую серьезную озабоченность вызывает задействование Вашингтоном весьма серьезного спектра возможностей: от заявлений официальных лиц до комментариев ангажированных средств массовой информации. Цель, как представляется, — подготовка общественного мнения к новой агрессии против Сирии", — сказала она.

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