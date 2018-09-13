США пытаются искусственно продлить противостояние в Сирии, заявила Захарова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США пытаются искусственно продлить противостояние в Сирии путем спасения террористов и сохранения своего незаконного присутствия в САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За этими приготовлениями легко просматривается настоящая цель — изменить вектор событий в той стране, который за прошедшие год-полтора развернулся в сторону урегулирования и стабилизации", — заявила дипломат.

"Видим в этих действиях Вашингтона попытку искусственно продолжить противостояние и братоубийственное кровопролитие в Сирии через спасение от окончательного разгрома связанных с "Аль-Каидой"* (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) террористов", — добавила она.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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