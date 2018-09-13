МИД Франции считает, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. В МИД Франции считают, что Сирия продолжает сохранять подпольный химический потенциал, сказал представитель французского министерства.
"Мы считаем, что сегодня Сирия сохраняет подпольные мощности", — отметил он.
По его словам, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) последовательно подчеркивает свои сомнения относительно правдивости первоначального заявления сирийской стороны о запасах химического оружия, которое было сделано в 2013 году на основании соглашения.
Он также выразил сожаление, что Россия трижды возражала против проектов резолюций Совбеза ООН, предусматривающих санкции против Сирии за нарушение ее обязательств, и что Москва также выступала против возобновления совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия.
"Франция будет продолжать поддерживать "красные линии" в отношении использования химического оружия в тесной координации с ближайшими партнерами. Как напомнил (глава МИД Франции) Жан-Ив Ле Дриан, доказанное, проверенное и смертельное использование этого оружия будет иметь те же последствия, что и в апреле прошлого года", — подчеркнул представитель французского министерства.
После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
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