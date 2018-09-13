МИД Франции считает, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. В МИД Франции считают, что Сирия продолжает сохранять подпольный химический потенциал, сказал представитель французского министерства.

"В российско-американском соглашении 2013 года, одобренном резолюцией 2118 Совета Безопасности, содержится призыв к сирийскому режиму уничтожить все запасы химического оружия. Это положение быстро стало уязвимым в связи с открытием в 2014 году, что Сирия продолжала использовать химическое оружие, в то время как было объявлено о полном уничтожении ее арсенала", — сказал представитель МИД Франции на брифинге в четверг.

"Мы считаем, что сегодня Сирия сохраняет подпольные мощности", — отметил он.

По его словам, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) последовательно подчеркивает свои сомнения относительно правдивости первоначального заявления сирийской стороны о запасах химического оружия, которое было сделано в 2013 году на основании соглашения.

"Ответственность сирийских вооруженных сил и сил безопасности в случаях многократного использования этого оружия не вызывает сомнений. Их ответственность была подтверждена три раза в отношении использования хлора и единожды в отношении использования зарина совместным механизмом расследования ООН и ОЗХО", — сказал представитель ведомства.

Он также выразил сожаление, что Россия трижды возражала против проектов резолюций Совбеза ООН, предусматривающих санкции против Сирии за нарушение ее обязательств, и что Москва также выступала против возобновления совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия.

"Франция будет продолжать поддерживать "красные линии" в отношении использования химического оружия в тесной координации с ближайшими партнерами. Как напомнил (глава МИД Франции) Жан-Ив Ле Дриан, доказанное, проверенное и смертельное использование этого оружия будет иметь те же последствия, что и в апреле прошлого года", — подчеркнул представитель французского министерства.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вторжение США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.