Сирийская армия нанесла удары по террористам на юге Идлиба, заявил источник

ДАМАСК, 13 сен — РИА Новости. Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по террористам, нападавшим на мирных жителей на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военный источник.

"Армия нанесла артиллерийские удары по центрам скопления и укрытиям террористов, которые нападали на невинных мирных жителей", — заявил источник.

Кроме того, на севере провинции Хама военные ликвидировали группу террористов, лояльных группировке "Катаиб аль-Изза". Там же в районе деревни Телль-Васит армия уничтожила три укреппункта "Джебхат ан-Нусры"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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