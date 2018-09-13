БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия готова оказать Италии и Греции надлежащую поддержку в случае притока беженцев из сирийского Идлиба, заявил в четверг еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.
"Мы готовы оказать им поддержку", — сказал Аврамопулос журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил о разработке операции в Идлибе, где, по его словам, "окопалась банда террористов". Дипломат подчеркнул, что операция учитывает "все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".
Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>