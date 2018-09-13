ЕК готова помочь Италии и Греции в случае притока беженцев из Идлиба

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия готова оказать Италии и Греции надлежащую поддержку в случае притока беженцев из сирийского Идлиба, заявил в четверг еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Мы готовы оказать им поддержку", — сказал Аврамопулос журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил о разработке операции в Идлибе, где, по его словам, "окопалась банда террористов". Дипломат подчеркнул, что операция учитывает "все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".

Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

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