Источник: рядом с Дамаском сирийская армия уничтожила тоннели террористов

ДАМАСК, 13 сен — РИА Новости. Сирийская армия уничтожила тоннели боевиков в восточном пригороде Дамаска, вследствие чего в городе в четверг были слышны звуки разрывов, заявил РИА Новости военный источник.

"Армия взорвала тоннели, выкопанные террористами в районах поселений Джобар и Айн-Тарма в восточном пригороде Дамаска, вследствие этого были слышны взрывы", — заявил источник.

Армия регулярно обнаруживает и ликвидирует тоннели, которые использовались террористами для укрытия от ударов авиации, перемещения между районами и целыми населенными пунктами.