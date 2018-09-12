В Госдуме призвали привлечь внимание мира к провокациям в Сирии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает необходимым привлечь внимание всего мирового сообщества к постановочным видеосъемкам "химатак" в Сирии.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР сообщил, что 11 сентября в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур сирийской провинции Идлиб съемочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения "химоружия" сирийскими войсками против мирных граждан. На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски"). По данным ЦПВС, также активисты "Белых касок" и террористы с 9 сентября в Хан-Шейхуне ежедневно репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием детей.

"Необходимо привлечь все мировое сообщество, используя разные площадки. Площадки Организации объединённых наций, межконтактные", — сказал Красов РИА Новости в среду.

Парламентарий заявил о недопустимости применять подобные методы в стране, которая борется с терроризмом.

"Недопустимо применять такие грязные методы. Недопустимо применять, в том числе, в той стране, которая является, действительно, одним из, скажем так, основных борцов с терроризмом… Президент САР всеми силами пытается вернуться к нормальной жизни. Вот сейчас и беженцы возвращаются, пытаются, скажем так, и жилище устроить. Видно, еще раз говорю, США и их партнерам это не нужно", — сказал первый зампред комитета по обороне.