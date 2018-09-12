МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сирийские войска вправе сбивать ракеты и их носители, если западная коалиция нанесет удар по территории страны; если атака затронет подразделения РФ, будет незамедлительный ответ, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

По неопровержимой информации российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, в провинции Идлиб с участием "Белых касок" были отсняты кадры якобы химатаки правительственных сил в отношении мирных граждан.

"США и Великобритания, которые руководят "Белыми касками", демонстрируют абсолютный цинизм, продолжая масштабную провокацию против сирийского руководства. При том, что все было задокументировано — и факт съемок, и похищение детей из лагерей беженцев для этих целей", — отметил сенатор.

По его словам, все, что Россия могла сказать, она уже сказала. При этом стоит продолжать обсуждение темы провокации в Сирии на уровне ООН, уверен Джабаров.

"В случае атаки западной коалиции сирийские войска вправе сбивать ракеты и их носители, отвечая огнем. В случае если ракетный удар западных сил затронет те регионы, где размещены подразделения РФ, будет нанесен незамедлительный ответный удар. И западная коалиция предупреждена об этом", — сказал парламентарий.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

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