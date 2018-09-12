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Война в Сирии
Война в Сирии

Военные предупреждают о подготовке "Белыми касками" настоящей химатаки

(обновлено: 19:33 12.09.2018)
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© AFP 2018 / Sameer Al-DoumyАктивисты организации Белые каски в Думе. Архивное фотоАктивисты организации Белые каски в Думе. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) располагает неопровержимыми доказательствами того, что несколько ближневосточных телеканалов и один американский накануне отсняли в Идлибе постановочные сцены "химической атаки правительственных войск". При этом в рамках провокации готовится применение настоящего хлора.

"Белокасочники" совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съемки из числа местных жителей для последующего обвинения в химатаке сирийской армии", — говорится в релизе ЦПВС.

Как утверждается в сообщении Центра, постановочные съемки прошли в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур. На всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывают активисты группы "Белые каски".

В лагере сирийских беженцев Заатари на севере Иордании. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Представителям Центра по примирению стало известно, что для передачи в ООН и ОЗХО одобрено только две видеозаписи из девяти, остальные из-за плохого качества решили разместить в соцсетях.  Ролики оценивали на совещании с участием "Белых касок" и боевиков террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*, указали в ЦПВС.

Перед видеозаписью постановочных роликов "Белые каски" с 9 сентября проводили репетиции с участием до трех десятков гражданских лиц, включая до десяти детей в возрасте от 8 до 12 лет, указали в Центре.

Также у ЦПВС есть данные, что химатака может пройти еще в одном населенном пункте провинции Идлиб — городе Кафер-Зайте.

"Согласно информации, поступающей в Центр по примирению враждующих сторон от населения провинции Идлиб, признаки активизации подготовки постановочных химатак зафиксированы в населенном пункте Кафер-Зайта. Отравляющие вещества для проведения провокаций доставлены в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик", — говорится в сообщении.

У властей Сирии достаточно доказательств

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил РИА Новости, что Дамаск располагает большим количеством свидетельств готовящейся провокации.

"Эта информация была широко подтверждена очевидцами из местного населения, которые передают нам (десятки) сообщений о подготовке для инсценировки атаки, транспортировке опасных химических веществ в определенные зоны вокруг (города) Джиср-эш-Шугур, похищении более 40 детей из окрестностей Идлиба, чтобы использовать их как "жертв" планируемой атаки", — сказал посол.

По словам дипломата, эти данные не стали сюрпризом для руководства страны. Он заявил, что западные страны во главе с США используют провокацию с якобы применением химоружия в качестве предлога, чтобы совершить еще один акт агрессии против страны.

"Такие атаки были инсценированы много раз перед каждым критичным этапом в войне с террором в Сирии. Западные силы уже решили, что "должна" произойти атака, и подготовили свою "реакцию" невзирая на общественное мнение", — сказал Мустафа.

Ситуация в Идлибе

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который до сих пор не подконтролен правительственным войскам. При участии стран, способствующих разрешению сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в Идлибе прошла сходка командиров боевиков, в которой приняли участие представители "Белых касок". Эта организация позиционирует себя как гуманитарная, хотя ее члены не раз были замечены вместе с террористами и пойманы на фейковых видео.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США "рассердятся" в случае кровопролития в Идлибе. Он добавил, что пристально следит за развитием ситуации там.

Также американский лидер предупредил, что наступление сирийской армии в провинции Идлиб стало бы "большой гуманитарной ошибкой", и призвал не допустить этого. Он также предостерег от участия в этой операции российские и иранские войска.

*Запрещённая в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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volodya.kotlov68
Надо пробомбить и проводить артеллеристскую обработку предполагаемого места хим провокаций, уничтожая боевиков вместе с "белыми касками"!
19:26
12.09.2018
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