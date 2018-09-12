Постановочные химатаки могут готовиться еще в одном городе САР, заявил ЦПВС

Люди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобили в провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Есть признаки, что постановочные химические атаки готовятся еще в одном городе Идлиба — Кафер-Зайте, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"Согласно информации, поступающей в Центр по примирению враждующих сторон от населения провинции Идлиб, признаки активизации подготовки постановочных химатак зафиксированы в населенном пункте Кафер-Зайта. Отравляющие вещества для проведения провокаций доставлены в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик", — говорится в сообщении.

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