В Идлибе отсняли девять сцен "химатаки", заявили в Центре по примирению

Люди в автомобили в провинции Идлиб

Люди в автомобили в провинции Идлиб

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ряд ближневосточных и один американский телеканал отсняли в Идлибе девять постановочных сцен "химической атаки правительственных войск" Сирии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

"По неопровержимой информации российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, вчера, 11 сентября, в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб съемочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения "химоружия" сирийскими войсками против мирных граждан", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "на всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски")".

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