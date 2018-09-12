МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии настаивает на том, что сирийские правительственные войска совершили три атаки с применением боевого хлорина в Идлибе и Восточной Гуте в этом году, говорится в докладе комиссии, опубликованном в среду.

В докладе комиссии утверждается, что сирийские правительственные войска якобы неоднократно совершали "неизбирательные удары по густонаселенным районам с гражданским населением, в том числе с применением химического оружия".

В частности, в докладе идет речь об ударах по наземным целям в Думе в восточной Гуте 22 января и 1 февраля. Комиссия заявила, что в результате первой атаки 22 января пострадали шесть детей, семь женщин и восемь мужчин, а во время второй атаки 1 февраля пострадали три женщины. В докладе утверждается, что у пострадавших было затруднение дыхания, кашель, жжение глаз, раздражение в горле и тошноту, а свидетели говорили о "запахе хлорина".

В комиссии также заявили, что для этих двух ударов использовались самодельные ракетные снаряды класса "земля-земля", сделанные на основе иранских снарядов. Как отмечается в тексте доклада, комиссия делает вывод, что эти удары нанесли правительственные войска Сирии.

Также в докладе утверждается, что якобы атака с применением хлорина была совершена 4 февраля в городе Серакиб (провинция Идлиб), в результате чего, по утверждению комиссии, пострадали не менее 11 мужчин. В докладе утверждается, что есть документальные и материальные доказательства, которые якобы подтверждают использование двух баллонов с желтым газом.

В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

В мае Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в атаке по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб 4 февраля текущего года, вероятно, был использован хлор. В российском дипведомстве "с сожалением отметили", что МУФС в качестве доказательств применения химического оружия в очередной раз ориентировалась главным образом на материалы и свидетельства, предоставленные "пресловутой НПО "Белые каски".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>