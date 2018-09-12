РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Комиссия ООН настаивает на версии использования химоружия властями Сирии

(обновлено: 17:06 12.09.2018)
5346256
© Фото : SANAСирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фотоСирийский военнослужащий в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии настаивает на том, что сирийские правительственные войска совершили три атаки с применением боевого хлорина в Идлибе и Восточной Гуте в этом году, говорится в докладе комиссии, опубликованном в среду.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо. Архивное фото
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
Как Лондон врет: английский священник рассказал о "Белых касках"
В докладе комиссии утверждается, что сирийские правительственные войска якобы неоднократно совершали "неизбирательные удары по густонаселенным районам с гражданским населением, в том числе с применением химического оружия".

В частности, в докладе идет речь об ударах по наземным целям в Думе в восточной Гуте 22 января и 1 февраля. Комиссия заявила, что в результате первой атаки 22 января пострадали шесть детей, семь женщин и восемь мужчин, а во время второй атаки 1 февраля пострадали три женщины. В докладе утверждается, что у пострадавших было затруднение дыхания, кашель, жжение глаз, раздражение в горле и тошноту, а свидетели говорили о "запахе хлорина".

Активисты организации Белые каски в Думе. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
ЦПВС: кадры "химатаки" в Идлибе к концу дня передадут телеканалам
В комиссии также заявили, что для этих двух ударов использовались самодельные ракетные снаряды класса "земля-земля", сделанные на основе иранских снарядов. Как отмечается в тексте доклада, комиссия делает вывод, что эти удары нанесли правительственные войска Сирии.

Также в докладе утверждается, что якобы атака с применением хлорина была совершена 4 февраля в городе Серакиб (провинция Идлиб), в результате чего, по утверждению комиссии, пострадали не менее 11 мужчин. В докладе утверждается, что есть документальные и материальные доказательства, которые якобы подтверждают использование двух баллонов с желтым газом.

В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

Активист организации Белые каски в городе Дарайа. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Запад свернул "террористический Голливуд". Чтобы он не попал к русским
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

В мае Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в атаке по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб 4 февраля текущего года, вероятно, был использован хлор. В российском дипведомстве "с сожалением отметили", что МУФС в качестве доказательств применения химического оружия в очередной раз ориентировалась главным образом на материалы и свидетельства, предоставленные "пресловутой НПО "Белые каски".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Андреев
Вот дибилы и других считают недоумками. Это каким надо быть кретином что бы использовать такой стремный способ для того что бы пострадал десяток человек?
16:06
12.09.2018
ОтветитьНе отвечать
halim1204Андрей Андреев
Андрей Андреев, К великому сожелению,но они не дебилы.Они лгут и делают это целенаправленно,как говорится ничего личного только бизнес.
16:42
12.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена