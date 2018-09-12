В Германии рассказали, что может повлиять на перемирие в Идлибе

БЕРЛИН, 12 сен — РИА Новости. Шансы на перемирие в Идлибе зависят от позиции России, которая может удержать Дамаск от эскалации во избежание гуманитарной катастрофы, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил о разработке операции в Идлибе, где, по его словам, "окопалась банда террористов". Дипломат подчеркнул, что операция учитывает "все гуманитарные аспекты, в том числе по уменьшению ущерба мирным жителям и инфраструктуре".
Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
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