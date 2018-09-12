Россия призвала ОЗХО не допустить провокации с химоружием в Идлибе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия призывает ОЗХО не допустить провокаций с постановочным применением химоружия в сирийском Идлибе, заявил журналистам постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что, по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

"Она (ОЗХО – ред.) должна сказать свое веское слово, не допустить этой провокации. Ряд делегаций согласился с такой точкой зрения. Мы подчеркнули, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать провокаций", — сказал Шульгин в эфире телеканала Ruptly.

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