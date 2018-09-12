Крупнейший в Сирии нефтезавод отремонтировали после обстрелов боевиков

ХОМС (Сирия), 12 сен – РИА Новости. Ремонт поврежденных боевиками в ходе обстрелов конструкций и оборудования завершен на крупнейшем в Сирии нефтеперерабатывающем заводе в городе Хомс, сообщил главный инженер предприятия Али Таллаф.

"Сейчас наш завод готов перерабатывать абсолютно всю сирийскую нефть, которая поступает с подконтрольных правительству месторождений. Завод сейчас работает на 60% своей мощности — мы закрываем 60% потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах", — сказал он журналистам.

Таллаф отметил, что во время нахождения в Хомсе террористов завод не был захвачен и не останавливал работу, однако серьезно пострадал от боевых действий. В настоящее время ремонт на предприятии завершен.

"Здесь стояли шесть емкостей для хранения бензина и авиационного керосина, все они были уничтожены боевиками. Сейчас мы установили два абсолютно новых резервуара", — добавил инженер.

Сырую нефть на завод, по словам Таллафа, сейчас приходится привозить в цистернах, так как террористы разрушили большинство нефтепроводов в стране. Кроме того, пострадало от боевиков и другое оборудование завода.

"Террористы бомбили нас постоянно, мы пережили 29 атак. В нефтеперегонную установку попало несколько снарядов, вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить. На восстановление оборудования ушло несколько месяцев", — вспоминает бригадир завода Хасан Салех.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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