Глава Пентагона признал, что ИГ* занимает около 2% территории Сирии

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Группировка "Исламское государство"* занимает в Сирии около двух процентов территории, сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы продвигаемся по долине среднего (течения — ред.) реки Евфрат, и таким образом, мы приближаемся примерно к 2% их территории (подконтрольной ИГ* территории в Сирии – ред.). И, конечно, они отступили… Мы посмотрим, насколько тяжела будет борьба", — сказал Мэттис журналистам, комментируя последние операции в Сирии.

Как сообщили во вторник в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*, союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) начали наступление на остатки ИГ* на северо-востоке Сирии. Основные операции будут проходить в районе города Хаджин и сельской части провинции Дейр-эз-Зор к востоку от Евфрата, уточнила коалиция.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявлял, что от боевиков ИГ* в Сирии освобождены 98% территории, которую они когда-то удерживали. Спустя месяц он заявил о том, что освобождено "почти 100%", а в июле – что освобождено 98-99% территории.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. "Сирийские демократические силы", состоящие преимущественно из курдских вооруженных формирований, являются союзником коалиции и в настоящее время контролируют значительные районы на севере и востоке страны, которые не подконтрольны Дамаску.