Глава Пентагона: у США нет свидетельств наличия химоружия у оппозиции Сирии

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. США не располагают свидетельствами наличия химического оружия в руках сирийской оппозиции, заявил в среду журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"На данный момент мы видим ноль свидетельств, что оппозиция располагает каким-либо химическим потенциалом, несмотря на неоднократные утверждения России", — сказал он.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

Как сообщил во вторник сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль, группа из 30 представителей "Белых касок" прибыла с территории Турции в сирийскую провинцию Идлиб для организации провокации с якобы применением химического оружия.

Правозащитники в субботу рассказали РИА Новости, что террористы привлекли пленных членов семей боевиков "Исламского государства"* и бандформирований, готовых сотрудничать с Дамаском, к постановочным съемкам, на которых женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки сирийской армии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.