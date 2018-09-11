США назвали обвинения России и Сирии в адрес "Белых касок" необоснованными

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия и власти Сирии необоснованно обвиняют организацию "Белые каски".
"Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против "Белых касок" в ходе широкой дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьёзному риску… США и международное сообщество продолжают поддерживать их", — сказала она во вторник журналистам.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.
Правозащитники в субботу сообщили РИА Новости, что террористы привлекли пленных членов семей боевиков "Исламского государства*" и бандформирований, готовых сотрудничать с Дамаском, к постановочным съемкам, на которых женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки сирийской армии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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