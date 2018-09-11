Небензя заявил в ООН о доказательствах готовящихся провокаций в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по делу Скрипалей. 6 сентября 2018

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по делу Скрипалей. 6 сентября 2018

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия обладает неопровержимыми доказательствами подготовки провокаций в Сирии, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад не мог отдать приказ использовать хлор, поскольку у властей нет химического оружия.

"Зато провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны", — пояснил постпред.

Небензя также обратил внимание, что многие выступавшие на заседании Совбеза просили раскрыть планы Москвы по Сирии, в ответ дипломат призвал западную коалицию также поделиться своими намерениями.

"Те планы, которые озвучиваются устами как высокопоставленных представителей, членов коалиции, так и сегодня в ходе заседания, откровенно говоря, нас не очень обнадеживают, мы слышим конкретные угрозы в адрес суверенного государства, а заодно и России", — заключил Небензя.

Съемки постановочного видео

Так, жители Идлиба рассказали российскому Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС), что в провинции начались съемки постановочного видео химической атаки.

Местом действия стало поселение Джиср-эш-Шугур. По информации ЦПВС, сценарий предусматривает постановочные сцены "оказания помощи" местным жителям активистами "Гражданской обороны" ("Белых касок") после того, как сирийская армия якобы применила так называемые бочковые авиабомбы с отравляющими веществами.

"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-эш-Шугур из населенного пункта Хербет-эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает ЦПВС, в Джиср-эш-Шугур уже прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала ведущего американского новостного телеканала.

"Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-эш-Шугуре к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения в социальных сетях", — сообщает Центр примирения.