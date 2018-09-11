Турция ответственна за разделение оппозиции в Идлибе, заявил Лаврентьев

ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Провинция Идлиб является зоной ответственности Турции, она должна нести ответственность за разделение оппозиции, сказал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Провинция Идлиб, согласно достигнутому 1,5 года назад соглашению, зона ответственности Турции, члена астанинского процесса, и это их ответственность отделить умеренную оппозицию от экстремистов… они должны быть отделены. Все знают, где они действуют. Некоторых из них пытаются использовать мирное население как человеческий щит, что создаёт очень большую проблему. Но я думаю, наши военные достаточно мудры, чтобы найти механизм, который позволит сократить число смертей среди мирного населения", — сказал он.

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