На встрече в Женеве обсудили ситуацию в Идлибе, сообщил Лаврентьев

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Складывающая ситуация в Идлибе была обсуждена на встрече стран-гарантов "Астаны" и спецпосланника ООН, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
"Так называемое мирное существование с террористами просто невозможно. Борьба с ними до их окончательной ликвидации должна быть продолжена", — добавил Лаврентьев.
"Очень много шума в СМИ западных стран в отношении катастрофической ситуации, которая складывается в Идлибе. Уже некоторые представители западных стран говорят, что это будет крупнейшая гуманитарная катастрофа, и уже как бы предрекая то, что ещё не свершилось. Это категорически неприемлемо", — добавил Лаврентьев.
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