На встрече в Женеве обсудили ситуацию в Идлибе, сообщил Лаврентьев

ЖЕНЕВА, 11 сен — РИА Новости. Складывающая ситуация в Идлибе была обсуждена на встрече стран-гарантов "Астаны" и спецпосланника ООН, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Была обсуждена ситуация, складывающаяся вокруг Идлиба. Было отмечено, что она действительно непростая, нужно сделать все, чтобы мирное население не страдало в результате борьбы против террористических организаций, которая должна быть продолжена", — сказал он.

Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи — ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии. Россию на переговорах представляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Так называемое мирное существование с террористами просто невозможно. Борьба с ними до их окончательной ликвидации должна быть продолжена", — добавил Лаврентьев.

"Мы очень надеемся, что тот опыт, который накоплен в ходе мирного решения вопросов сирийского урегулирования и функционирования зон деэскалации в Восточной Гуте, в районе Хомса и в юго-восточной зоне деэскалации, будет востребован при решении ситуации вокруг Идлиба… Россия так же как и другие страны-гаранты делает все возможное; чтобы решить вопрос Идлиба с минимальными издержками, потерями, в том числе, при соблюдении требований к обеспечению безопасности мирного населения", — отметил он.

"Очень много шума в СМИ западных стран в отношении катастрофической ситуации, которая складывается в Идлибе. Уже некоторые представители западных стран говорят, что это будет крупнейшая гуманитарная катастрофа, и уже как бы предрекая то, что ещё не свершилось. Это категорически неприемлемо", — добавил Лаврентьев.