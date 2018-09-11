Лаврентьев отметил необходимость ускорения работы технической группы

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сроки встречи гарантов в четырёхстороннем женевском формате не установлены, но работа технической группы должна быть ускорена, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы не обозначали конкретные сроки следующей встречи в четырёхстороннем женевском формате, но обозначили стремление к тому, чтобы работа технической группы на экспертном уровне по досогласованию третьего списка была ускорена", — сказал Лаврентьев на брифинге в постпредстве РФ при ООН.

"Многое будет зависеть непосредственно от команды спецпосланника, которая действительно проявляет конструктивизм, которая работает в тесном контакте практически со всеми тремя странами. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут достигнуты конкретные результаты по формированию конституционной комиссии", — добавил он.

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