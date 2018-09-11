Лаврентьев отметил необходимость ускорения работы технической группы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сроки встречи гарантов в четырёхстороннем женевском формате не установлены, но работа технической группы должна быть ускорена, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Многое будет зависеть непосредственно от команды спецпосланника, которая действительно проявляет конструктивизм, которая работает в тесном контакте практически со всеми тремя странами. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будут достигнуты конкретные результаты по формированию конституционной комиссии", — добавил он.
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