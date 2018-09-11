Глава МИД Сирии отметил разницу между переговорами в Женеве, Астане и Сочи

ДАМАСК, 11 сен — РИА Новости. Площадка межсирийских переговоров в Женеве не принесла успехов из-за давления западных стран на ООН и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру, в Астане такой ситуации не было, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Он отметил существенную разницу между переговорами в Женеве, Астане и Сочи.

"Однако женевский процесс, да и сам специальный представитель ООН подвергаются давлению со стороны многих западных стран. Поэтому могу констатировать, что мы не достигли существенных политических результатов в Женеве", — заявил министр в интервью журналу "Международная жизнь".

"Еще раз подчеркну, что Астана по своей сути и целям отличается от Женевы. При этом без Астаны женевский процесс не может продвигаться вперед", — отметил министр.