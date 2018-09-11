Турция призвала Запад остановить возможное наступление на сирийский Идлиб

АНКАРА, 11 cен — РИА Новости. Анкара призывает западные страны и все мировое сообщество остановить военную операцию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые периодически атакуют позиции сирийских войск.
В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в Сирийской арабской республике.
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