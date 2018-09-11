Заседание Совбеза ООН по ситуации в Идлибе. Прямая трансляция

Началось открытое заседание Совбеза ООН, посвященное обсуждению ситуации в сирийской провинции Идлиб. Сессия организована по инициативе российского постпредства.

Запрос на проведение открытого заседания был сделан в связи с повышенным вниманием к ситуации в Сирии, рассказали российские дипломаты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Идлибе начались съемки постановочных кадров "химической атаки", в которой планируется обвинить правительственные войска. По информации ведомства, провокация станет поводом для удара по Сирии: в Персидский залив уже прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту. Кроме того, на авиабазу Эль-Удейд в Катаре перебросили стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность".