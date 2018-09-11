Турция готова объединиться с Россией для борьбы с террористами в Идлибе

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. Турция готова работать со всеми своими партнерами, в том числе с РФ, чтобы положить конец присутствию террористических групп в сирийском Идлибе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.NTV в ходе визита в Румынию.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.
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