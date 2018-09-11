Турция готова объединиться с Россией для борьбы с террористами в Идлибе

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости. Турция готова работать со всеми своими партнерами, в том числе с РФ, чтобы положить конец присутствию террористических групп в сирийском Идлибе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Наше предложение ясное: нужно остановить атаки в Идлибе. Давайте действовать вместе, чтобы покончить с присутствием там террористических групп. Мы готовы работать со всеми партнерами — c Россией, Ираном, США, Францией и Великобританией. Для достижения мирного урегулирования в Сирии Турция проводит двух- и трехсторонние переговоры со всеми, прежде всего, с Россией и Ираном. Однако сирийский режим и его сторонники видят урегулирование в военном решении. Несмотря на то, что мы приложили серьезные усилия в Астане, Сочи, Тегеране, атаки в Идлибе продолжаются", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV в ходе визита в Румынию.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

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