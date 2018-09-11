ДАМАСК, 11 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 30 представителей "Белых касок" прибыла с территории Турции в сирийскую провинцию Идлиб для организации провокации с якобы применением химического оружия, подтвердил РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Группа из сотрудников "Белых касок" численностью 30 человек на машинах скорой помощи с турецкими номерами прибыли из (пограничного города) Даркуш в зернохранилище (в провинции Идлиб)", — сказал Джамаль.

По данным правозащитников, представители "Белых касок" прибыли в Идлиб во вторник утром с баллонами с неизвестным газом. На данный момент люди, готовящие провокацию, находятся на территории зернохранилища.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

Правозащитники в субботу сообщили РИА Новости, что террористы привлекли пленных членов семей боевиков "Исламского государства"* и бандформирований, готовых сотрудничать с Дамаском, к постановочным съемкам, на которых женщины и дети будут представлены погибшими якобы в результате химатаки сирийской армии.

*Запрещённая в России террористическая организация

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