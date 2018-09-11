МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Все отснятые видео провокации в сирийском Джиср-Эш-Шугуре к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Как сообщили в ЦПВС, по данным жителей, в Идлибе начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия".

"Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-Эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения социальных сетях", — говорится в сообщении.

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