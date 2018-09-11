В Идлиб завезли отравляющее вещество для "натуральности" съемок провокации

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Боевики доставили две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Как сообщили в ЦПВС, по данным жителей, в Идлибе начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия".

Отмечается, что "сценарием предусмотрены постановочные сцены "оказания помощи" жителям Джиср-Эш-Шугура "активистами" "Гражданской обороны" ("Белые каски") после якобы применения сирийской армией так называемых "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами".

"Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевиками были доставлены две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора", — говорится в сообщении.

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