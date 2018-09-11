ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о возможных атаках на российские силы в Сирии.

По его словам, в Кремле больше не воспринимают всерьез сообщения СМИ, потому что они полностью дискредитировали себя. "Ориентируемся на официальные заявления", — сказал журналистам пресс-секретарь.

Накануне газета Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по Сирии, причем не только по сирийским, но и по российскими и иранским военным объектам. Как отмечало издание, Пентагон разрабатывает подобные сценарии, но Трамп еще не принял решение.

Российское Минобороны ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с инсценировкой применения химического оружия, что должно стать поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по сирийским государственным объектам. Эти три страны уже наносили подобные удары, называя это ответом на химатаки.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>